«Зенит-2» уступил «Кубани», Рязанцев провел на поле 65 минут

«Зенит-2» в матче 36-го тура ФНЛ в Краснодаре уступил «Кубани» со счетом 0:3.

На пятой минуте хозяева не смогли реализовать пенальти, однако сразу после подачи углового Владимир Лобкарев забил первый гол. Второй мяч в свои ворота забил Максим Карпов, а в добавленное время Игорь Коновалов установил окончательный счет в матче.

Отметим, на 26-й минуте на поле вместо Юрия Бавина вышел Александр Рязанцев.

После этого матча петербуржцы расположились на 14-м месте в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. Краснодарцы с 52 очками занимают десятую строчку.

Следующий матч «Зенит-2» проведет дома 14 мая против «Факела». «Кубань» в этот же день встретится с «Волгарем».