«Зенит-2» уступил «Кубани», Рязанцев провел на поле 65 минут
«Зенит-2» в матче 36-го тура ФНЛ в Краснодаре уступил «Кубани» со счетом 0:3.
На пятой минуте хозяева не смогли реализовать пенальти, однако сразу после подачи углового Владимир Лобкарев забил первый гол. Второй мяч в свои ворота забил Максим Карпов, а в добавленное время Игорь Коновалов установил окончательный счет в матче.
Отметим, на 26-й минуте на поле вместо Юрия Бавина вышел Александр Рязанцев.
После этого матча петербуржцы расположились на 14-м месте в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. Краснодарцы с 52 очками занимают десятую строчку.
Следующий матч «Зенит-2» проведет дома 14 мая против «Факела». «Кубань» в этот же день встретится с «Волгарем».
Матч
Голы
Лобкарёв 5 (1:0). Карпов 14 (2:0 - автогол). Коновалов 90 (3:0).
Состав
Кубань: Дюпин, Марков, Бугаев, Байрыев, Клещенко, Лобкарёв (Щадин, 68), Гай (Маляров, 65), Коновалов, Якуба, Алейник (Завезён, 82), Гогниев (Житнев, 90)
Зенит-2: Бабурин, Чернов, Зуев, Зуйков, Карпов, Бавин (Рязанцев, 26), Евсеев, Зырянов, Батютин, Ящук (Лесовой, 62 Исаев, 70), Погребняк
Незабитые пенальти
Гогниев (Кубань), 4
Предупреждения:
Клещенко, 34; Якуба, 69; Коновалов, 70; Дюпин, 79; Гогниев, 88 - Карпов, 84
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
10 мая 19:00, Кубань, Онлайн-трансляция