Джефф Блэшилл: С каждым матчем сборная США действует все лучше

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл прокомментировал победу своей команды над Италией (3:0) в рамках группового этапа чемпионата мира.

- Соперник действовал остро, против него было трудно играть. У нас многое получалось, рад этой победе. Мне приходится строить команду по ходу турнира, поэтому в первые матчи у нас были большие разрывы, но сейчас мы улучшили движение. С каждым матчем мы действуем все лучше, - передает слова Блэшилла ТАСС.

После четырех встреч на чемпионате мира сборная США набрала 9 очков и занимает первое место в группе А.