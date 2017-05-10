«Локомотив-Кубань» победил УНИКС и вышел вперед в серии
Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» одержали выездную
победу над казанским УНИКСом в третьем матче четвертьфинального противостояния Единой
лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в среду в Казани, завершилась со счетом 83:71 в
пользу гостей. Самым результативным игроком у краснодарской команды стал Тейлор
Рочести, который набрал 21 очко. У хозяев Лэтэвиус Уильямс записал на свой счет
16 очков.
Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2:1 в пользу «Локомотива-Кубани», четвертая игра состоится в Казани 12 мая.
Матч
УНИКС - Локомотив-Кубань - 71:83
Место и дата
10 мая 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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