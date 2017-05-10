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«Локомотив-Кубань» победил УНИКС и вышел вперед в серии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» одержали выездную победу над казанским УНИКСом в третьем матче четвертьфинального противостояния Единой лиги ВТБ.

Встреча, прошедшая в среду в Казани, завершилась со счетом 83:71 в пользу гостей. Самым результативным игроком у краснодарской команды стал Тейлор Рочести, который набрал 21 очко. У хозяев Лэтэвиус Уильямс записал на свой счет 16 очков.

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2:1 в пользу «Локомотива-Кубани», четвертая игра состоится в Казани 12 мая.

Матч

УНИКС - Локомотив-Кубань - 71:83

Место и дата

10 мая 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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