«Атлетико» - «Реал». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы мадридских клубов «Атлетико» и «Реал» на ответный матч полуфинального противостояния Лиги чемпионов.

Стартовый состав «Атлетико»: Облак, Хименес, Годин, Савич, Филипе Луис, Габи, Сауль, Коке, Феррейра-Карраско, Торрес и Гризманн.

Стартовый состав «Реала»: Навас, Рамос, Варан, Данило, Марсело, Касемиро, Модрич, Иско, Кроос, Роналду и Бензема.

Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!

Напомним, что первый матч соперников, который прошел 2 мая в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершился победой «Реала» со счетом 3:0.

Накануне первым финалистом Лиги чемпионов стал итальянский «Ювентус», который по сумме двух матчей сломил сопротивление «Монако».

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.