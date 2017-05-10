«Атлетико» - «Реал». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы мадридских клубов «Атлетико» и «Реал»
на ответный матч полуфинального противостояния Лиги чемпионов.
Стартовый состав «Атлетико»: Облак, Хименес, Годин, Савич, Филипе Луис,
Габи, Сауль, Коке, Феррейра-Карраско, Торрес и Гризманн.
Стартовый состав «Реала»: Навас, Рамос, Варан, Данило, Марсело, Касемиро, Модрич, Иско, Кроос, Роналду и Бензема.
Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!
Напомним, что первый матч соперников, который прошел 2 мая в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершился победой «Реала» со счетом 3:0.
Накануне первым финалистом Лиги чемпионов стал итальянский «Ювентус»,
который по сумме двух матчей сломил сопротивление «Монако».
Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.
Матч
Состав
Атлетико: Облак, Хименес, Годин, Савич, Луис, Габи, Сауль, Коке, Карраско, Торрес, Гризманн
Реал: Навас, Варан, Данило, Рамос, Марсело, Иско, Кроос, Модрич, Каземиро, Бензема, Роналду
Предупреждения:
Судья:
Джюнейт Чакыр (Турция)
Место и дата
10 мая 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция