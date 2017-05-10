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«Атлетико» - «Реал». Стартовые составы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Стали известны стартовые составы мадридских клубов «Атлетико» и «Реал» на ответный матч полуфинального противостояния Лиги чемпионов.

Стартовый состав «Атлетико»: Облак, Хименес, Годин, Савич, Филипе Луис, Габи, Сауль, Коке, Феррейра-Карраско, Торрес и Гризманн.

Стартовый состав «Реала»: Навас, Рамос, Варан, Данило, Марсело, Касемиро, Модрич, Иско, Кроос, Роналду и Бензема.

Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!

Напомним, что первый матч соперников, который прошел 2 мая в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершился победой «Реала» со счетом 3:0.

Накануне первым финалистом Лиги чемпионов стал итальянский «Ювентус», который по сумме двух матчей сломил сопротивление «Монако».

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

Матч

Атлетико - Реал - 0:0

1-й тайм

Состав

Атлетико: Облак, Хименес, Годин, Савич, Луис, Габи, Сауль, Коке, Карраско, Торрес, Гризманн

Реал: Навас, Варан, Данило, Рамос, Марсело, Иско, Кроос, Модрич, Каземиро, Бензема, Роналду

Предупреждения:

Савич, 6 - Данило, 4

Судья:

Джюнейт Чакыр (Турция)

Место и дата

10 мая 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция

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