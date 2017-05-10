Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с Данией

Тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал, что в матче чемпионата мира по хоккею против датчан ворота будет защищать Андрей Василевский.

- Кто сыграет в воротах с Данией? Василевский. Почему Андрей выходит в четвертом стартовом матче подряд? У нас есть тренер по вратарям Рашит Давыдов, который разговаривает с вратарями. Ему лучше знать, кто как себя чувствует, потому что нам нужно побеждать. Цель не в том, чтобы какие-то голкиперы получили практику на чемпионате мира, - рассказал Витолиньш.



Напомним, что четвертый матч на чемпионате мира сборная России проведет против сборной Дании в четверг, 11 мая. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.