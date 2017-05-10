Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с Данией
Тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал, что в матче чемпионата мира по хоккею против датчан ворота будет защищать Андрей Василевский.
- Кто сыграет
в воротах с Данией?
Василевский. Почему Андрей
выходит в четвертом стартовом матче
подряд? У нас есть тренер по вратарям
Рашит Давыдов, который разговаривает
с вратарями. Ему лучше знать, кто как
себя чувствует, потому что нам нужно
побеждать. Цель не в том, чтобы какие-то
голкиперы получили практику на чемпионате
мира, - рассказал Витолиньш.
Напомним, что четвертый матч на чемпионате мира сборная России проведет против сборной Дании в четверг, 11 мая. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.
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