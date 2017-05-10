Димитрис Итудис: Поздравляю «Астану» с хорошим сезоном

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы своей команды над «Астаной» в третьем заключительном матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ поблагодарил соперника за борьбу.

«Поздравляю команду с победой 3-0 в серии. Мы приехали сюда, имея проблемы с травмированными, и, надеюсь, травма Димы (Кулагина – прим. «Советского спорта») не окажется серьезной. Поздравляю «Астану» с хорошим сезоном и желаю команде удачи в будущем», - приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса.

Встреча, состоявшаяся в среду в Астане, завершилась победой армейцев – 91:73. В составе победителей самым результативным стал Нандо де Коло, набравший 18 очков. Наибольшее количество очков хозяевам принес Роберт Лоури – 23.