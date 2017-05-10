Тревор ван Римсдайк: Панарин может забросить шайбу из любой точки площадки

Защитник сборной США Тревор ван Римсдайк поделился мнением об игре нападающего российской команды Артемии Панарина.

- С Панариным мы провели целый сезон, я видел его практически каждый день. У него удивительное умение забрасывать шайбу из любой точки площадки, он невероятный форвард. Нам будет очень тяжело в игре против россиян, это будет захватывающий матч, - приводит слова Римсдайка ТАСС.

Добавим, что сборные США и России встретятся 16 мая в рамках группового этапа чемпионата мира.