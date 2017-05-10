Продажа шайб на арене в Париже запрещена из соображений безопасности

В ледовом дворце «АккорХотелс-Арена» на чемпионате мира по хоккею в Париже нет возможности приобрести шайбы с логотипом турнира из соображений безопасности. Об этом сообщают менеджеры точек продаж атрибутики.

- Мы уже устали объяснять людям, что на арене они купить шайбы не могут. Их продажа запрещена из соображений безопасности. Мы понимаем, что в Кельне продают шайбы, что на всех турнирах продают шайбы, но в Париже свои правила - здесь боятся, что шайбы могут полететь на лед. Люди ругаются на нас, но мы ни в чем не виноваты, - передает слова менеджеров «Р-Спорт».

Напомним, что чемпионат мира по хоккею 2017 года проходит в двух городах Париже (Франция) и Кельн (Германия) с 5 по 21 мая.