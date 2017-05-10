Александр Бубнов: Даже сейчас Каррера как специалист сильнее Черчесова

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов сравнил главного тренера сборной России Станислава Черчесова и наставника красно-белых Массимо Карреру.

- Даже сейчас он как специалист сильнее Черчесова. Это объективно. Каррера пришел и сразу стал чемпионом. Черчесов в России не смог стать чемпионом. Кроме того, он никогда не работал в командах высокого европейского уровня с высококлассными специалистами. У Черчесова больше опыт работы? Я так не думаю. Где Черчесов работал, а где Каррера…, - передает слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 7 мая, московский «Спартак» под руководством итальянского специалиста досрочно завоевал титул чемпиона России.