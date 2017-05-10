Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о прогрессе красно-белых под руководством Массимо Карреры.

- Конечно, «Спартак» стал сильнее. Все эти разговоры о слабости конкурентов смешны. Так же можно сказать, что ЦСКА и «Зенит» становились чемпионами потому, что «Спартак» был слаб. Да, у «Зенита» и ЦСКА есть проблемы, которые повлияли на их выступление, но ими нужно было еще воспользоваться. «Спартак» ведь поменял тренера после первого тура – клуб находился в тяжелом положении. Карреру просили побыть тренером пару матчей, пока шли переговоры с Бердыеввым. А пришел Массимо и стал чемпионом в первом же сезоне да еще досрочно. Он воспитывал и прививал «Спартаку» ментальность победителя. По российским меркам Каррера – топовый тренер, - передает слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 7 мая, московский «Спартак» под руководством итальянского специалиста досрочно завоевал титул чемпиона России.