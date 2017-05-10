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Возвращение Лоськова, агент Руни в отеле Моуринью и восстановление Мозякина. Главные новости дня

Андрей Петухов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет главные новости среды.

1. Московский «Локомотив» анонсировал участие в матче 28-го тура чемпионата России по футболу против «Оренбурга» 43-летнего Дмитрия Лоськова.

2. Тренер сборной России по хоккею Харийс Витолиньш рассказал, что нападающий сборной России Сергей Мозякин не сможет сыграть против Дании, но в четверг приступит к легким тренировкам.

3. Руководство «Зенита» примет окончательное решение по продлению контракта с португальским полузащитником Мигелем Данни только после назначения нового главного тренера.

4. Агент нападающего Уэйна Руни Пол Стретфорд был замечен в среду утром в отеле Manchester's Lowry, где проживает главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

5. Волейболисты московского «Динамо» обыграли новосибирский»Локомотив» в полуфинальном матче чемпионата России и вышли в финал, где сыграют с казанским «Зенитом».

6. Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» одержали победу над казанским УНИКСом в третьем матче четвертьфинальной серии и повели в ней 2-1.

7. Баскетболисты московского ЦСКА нанесли поражение «Астане» и в третьем матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ и вышли в полуфинал.

8. Футболисты красноярского «Енисея», возглавляемые Андреем Тихоновым, в матче 36-го тура Футбольной национальной лиги на выезде проиграли ярославскому «Шиннику» (2:4).

Текст дня: «Мозякин не сыграет против Дании. Но мы его не потеряли» (Харийс Витолиньш).

Видео дня: «У Сологубова пальцев не было на ноге. А он за сборную играл!» (Владимир Юрзинов).

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