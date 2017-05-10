Возвращение Лоськова, агент Руни в отеле Моуринью и восстановление Мозякина. Главные новости дня

Виталий Фридзон: Даже у боксеров на лице нет столько шрамов, сколько у меня

Защитник ПБК ЦСКА Виталий Фридзон в эксклюзивном интервью рассказал «Советскому спорту» о подготовке к «Финалу четырех» Евролиги.