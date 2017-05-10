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Жозе Моуринью: «МЮ» ждет 14-й матч в Лиге Европы, и мы очень хотим выиграть

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча Лиги Европы против «Сельты».

- Для любого клуба трофеи очень важны, равно как важен и выход в еврокубковый финал. В коллекции клуба не хватает только этого еврокубка, он имеет для нас большое значение. Для нашего нынешнего коллектива это был бы первый европейский трофей. Очень важный турнир для клуба и игроков, поэтому будем стараться изо всех сил. Позади длинный путь, нас ждет уже 14-й матч в Лиге Европы, и мы очень хотим выиграть, - приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.

Второй матч 1/2 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Сельтой» пройдет в Манчестере 11 мая. Встреча пройдет на поле стадиона «Олд Траффорд» и начнется в 22:05 по московскому времени.

Напомним, что первый матч завершился победой подопечных Моуринью со счетом 1:0.

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