Жозе Моуринью: «МЮ» ждет 14-й матч в Лиге Европы, и мы очень хотим выиграть
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча Лиги Европы против «Сельты».
- Для
любого клуба трофеи очень важны, равно
как важен и выход в еврокубковый финал.
В коллекции клуба не хватает только
этого еврокубка, он имеет для нас большое
значение. Для нашего нынешнего коллектива
это был бы первый европейский трофей.
Очень важный турнир для клуба и игроков,
поэтому будем стараться изо всех сил.
Позади длинный путь, нас ждет уже 14-й
матч в Лиге Европы, и мы очень хотим
выиграть, - приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.
Второй матч 1/2 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Сельтой» пройдет в Манчестере 11 мая. Встреча пройдет на поле стадиона «Олд Траффорд» и начнется в 22:05 по московскому времени.
Напомним, что первый матч завершился победой подопечных Моуринью со счетом 1:0.