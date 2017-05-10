Hitbox и Azubu запустили стриминговый сервис Smashcast
Компании Hitbox и Azubu объявили о запуске стримингового сервиса Smashcast.
«Мы рады сообщить о завершении процесса слияния Hitbox и Azubu, а вместе с этим и о запуске нового бренда — Smashcast. Новый Хайпометр – всего лишь первый шаг на нашем новом и долгом пути создания абсолютно нового опыта взаимодействий между стримером и зрителями!» — сообщил Майк МакГарви, CEO Smashcast.
Представители сервиса также сообщили об открытии собственной продакшн-студии в Вене. Студия позволит активнее участвовать в создании киберспортивного и соревновательного видеоконтента, а в перспективе стать ординаром качества и используемых технологий.
«Новая студия в Вене – ключевой шаг в нашей работе с партнерами на всех уровнях. Мы хотели особенно подчеркнуть тот факт, что от конкурентов нас отличает не только технические преимущества, например поддержка 4К и 360 VR, но и качество стримингового контента», — заявил Мартин Климша, Европейский Управляющий Директор Smashcast.
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