Бушар стала соперницей Кузнецовой по четвертьфиналу турнира в Мадриде
Канадская теннисистка Эжени Бушар пробилась в четвертьфинал турнира в
Мадриде, призовой фонд которого составляет более 5,4 миллиона долларов.
Бушар в среду в матче третьего круга прошла немку Анжелику Кербер. При
счете 6:3, 5:0 в пользу Бушар немецкая теннисистка отказалась от продолжения
борьбы.
В четвертьфинале Бушар встретится с россиянкой Светланой Кузнецовой. Напомним, что ранее во втором круге Бушар обыграла другую россиянку – Марию Шарапову.
Матч
Кербер А. (Германия) - Бушар Э. (Канада) - 3:6, 0:5 Отказ
Место и дата
10 мая 21:00, , Онлайн-трансляция
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