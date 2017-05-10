Этап Мировой лиги перенесли из Сургута в Казань
Матчи интерконтинентального этапа Мировой лиги-2017 по волейболу среди
мужских команд с участием сборной России перенесены из Сургута в Казань,
сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.
Соперниками сборной России на домашнем этапе будут команды Франции,
Болгарии и Аргентины. Первую игру россияне проведут 2 июня против аргентинцев,
затем встретятся 3 июня с французами, а в заключительном матче сыграют с
болгарами.
Финал шести Мировой лиги пройдет с 4 по 8 июля в Бразилии.
Действующим победителем Мировой лиги является сборная Сербии. Команда
России в 2016 году не сумела попасть в число шести сильнейших.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически