«Арсенал» на выезде обыграл «Саутгемптон»
Футболисты «Саутгемптона» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии
проиграли «Арсеналу» из Лондона.
Встреча, прошедшая в среду в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри»,
завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В их составе во втором тайме отличились
Алексис Санчес и Оливье Жиру.
Таким образом, «Арсенал» набрал 66 очков и вышел на пятое место в
турнирной таблице АПЛ. У «Саутгемптона» осталось 42 очка. Этот клуб идет
десятым.
В матчах следующего тура «Саутгемптон» 13 мая в гостях сыграет с «Мидлсбро», а «Арсенал» в этот день будет гостить у «Сток Сити».
Матч
Саутгемптон - Арсенал - 0:2 (0:0)
Голы
Санчес 60 (0:1). Жиру 83 (0:2).
Состав
Саутгемптон: Форстер, Соареш, Стивенс, Йосида, Бертран, Дэвис, Тадич (Родригес, 80), Ромеу, Уорд-Проуз (Буфал, 70), Рэдмонд (Лонг, 70), Габбьядини
Арсенал: Чех, Монреаль, Холдинг, Мустафи, Гиббс, Озил (Коклен, 89), Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 36), Рэмзи, Джака, Санчес, Уэлбек (Жиру, 80)
Предупреждения:
Уорд-Проуз, 44 - Озил, 73; Бельерин, 90
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
10 мая 21:45, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция