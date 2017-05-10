«Арсенал» на выезде обыграл «Саутгемптон»

Футболисты «Саутгемптона» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии проиграли «Арсеналу» из Лондона.

Встреча, прошедшая в среду в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В их составе во втором тайме отличились Алексис Санчес и Оливье Жиру.

Таким образом, «Арсенал» набрал 66 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице АПЛ. У «Саутгемптона» осталось 42 очка. Этот клуб идет десятым.

В матчах следующего тура «Саутгемптон» 13 мая в гостях сыграет с «Мидлсбро», а «Арсенал» в этот день будет гостить у «Сток Сити».