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«Дина» стала первым полуфиналистом Суперлиги, обыграв КПРФ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Московская «Дина» вышла в полуфинал плей-офф российской Суперлиги по мини-футболу. Команда обыграла другой московский коллектив – КПРФ.

Итоговый счет матча – 9:6 в пользу «Дины». Диновцы выиграли серию со счетом 3-0. В других сериях 1/4 финала борьба продолжается.

Мини-футбол. Чемпионат России

Суперлига. Плей-офф

1/4 финала

КПРФ (Москва) — «Дина» (Москва) — 6:9

Счет в серии: 0-3

«Прогресс» (Глазов) — «Сибиряк» (Новосибирск) — 4:3 2ОТ

Счет в серии: 1-2

«Тюмень» — «Газпром-Югра» (Югорск) — 4:2 

Счет в серии: 2-1.

«Синара» (Екатеринбург) — «Динамо» (Московская область) — 5:3

Счет в серии: 2-1.

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