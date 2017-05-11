«Дина» стала первым полуфиналистом Суперлиги, обыграв КПРФ

читайте также

Определились все пары плей-офф Суперлиги Завершился регулярный чемпионат российской Суперлиги по мини-футболу. По его итогам определились пары 1/4 финала плей-офф.

«Интер-Мовистар» разгромил «Спортинг» и стал победителем Кубка УЕФА Финал Кубка УЕФА по мини-футболу между испанским «Интер-Мовистар» и португальским «Спортином» завершился убедительной победой испанского клуба. Итоговый счет матча – 7:0 в пользу «Интер-Мовистара».

Определились все пары плей-офф чемпионата России Стали известны все пары плей-офф по итогам регулярной части чемпионата России по мини-футболу.

«Тюмень» обыграла «Дину», «Новая Генерация» уступила «Ухте» Состоялись матчи 22-го тура чемпионата России по мини-футболу. Вашему вниманию их результаты.

«Тюмень» разгромила «Норильский Никель», «Ухта» проиграла «Динамо» Состоялись матчи 21-го тура чемпионата России по мини-футболу. Вашему вниманию их результаты.

«Сибиряк» и «Прогресс» сыграли вничью, «Динамо» уступило «Дине» Состоялись два матча 20-го тура чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу. В центральном матче «Дина» одержала уверенную победу над «Динамо».

«Норильский Никель» обыграл «Сибиряк» Перенесенный матч 17-го тура чемпионата России по мини-футболу между «Норильским Никелем» и «Сибиряком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Норильского Никеля».

Президент АМФР: «Динамо» и «Дина» не заплатили игрокам за несколько месяцев Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев поведал о финансовых проблемах подмосковного «Динамо» и столичной «Дины».

Московская «Дина» стала победителем Кубка России по мини-футболу В ответном матче финала Кубка России по мини-футболу московская «Дина» уступила подмосковному «Динамо» со счетом 2:3, но по сумме двух встреч стала победительницей турнира.

Юрий Руднев: Мы можем играть, но боимся Главный тренер «Ухты» Юрий Руднев рассказал о поражении в матче против «Синары» (5:8) в 20-м туре чемпионата России.

Евгений Давлетшин: Удовлетворения от победы над «Ухтой» нет Главный тренер «Синары» Евгений Давлетшин поделился впечатлениями после матча 20-го тура чемпионата России против «Ухты». Напомним, что его команда победила со счетом 8:5.

«Синара» обыграла «Ухту» Перенесенный матч 20-го тура чемпионата России по мини-футболу между «Синарой» и «Югрой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 8:5 в пользу «Синары».

Ренат Шакиров: Горжусь попаданием в финал, но главное – выиграть кубок Форвард «Динамо» Ренат Шакиров поделился ожиданиями от финального матча Кубка России. Напомним, что его команде предстоит сыграть с «Диной».

Определились арбитры финала Кубка России Стала известная судейская бригада, которая будет обслуживать финальный матч Кубка России между «Диной» и «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт «Дины».

«Газпром-Югра» обыграла «Тюмень» и вышла в лидеры чемпионата России Состоялись матчи 19-го тура чемпионата России по мини-футболу.

«Газпром-Югра» разгромила «Тюмень», «Дина» обыграла «Новую Генерацию» Состоялись матчи 19-го тура чемпионата России по мини-футболу.

«Динамо» разгромило «Норильский Никель», «Дина» уступила «Синаре» Состоялись два матча 19-го тура чемпионата России по мини-футболу. Победы в них одержали «Динамо» и «Синара».

«Сибиряк» обыграл «Дину», «Норильский Никель» уступил «Синаре» В воскресенье прошли матчи 18-го тура чемпионата России по мини-футболу. Вашему вниманию их результаты.

«Сибиряк» обыграл «Дину», «Динамо» вновь победило КПРФ Состоялись матчи 18-го тура регулярного чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу. Вашему вниманию их результаты.