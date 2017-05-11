«Дина» стала первым полуфиналистом Суперлиги, обыграв КПРФ
Московская «Дина» вышла в
полуфинал плей-офф российской Суперлиги по мини-футболу. Команда обыграла
другой московский коллектив – КПРФ.
Итоговый счет матча – 9:6 в
пользу «Дины». Диновцы выиграли серию со счетом 3-0. В других сериях 1/4 финала
борьба продолжается.
Мини-футбол. Чемпионат России
Суперлига. Плей-офф
1/4 финала
КПРФ (Москва) — «Дина» (Москва)
— 6:9
Счет в серии: 0-3
«Прогресс» (Глазов) — «Сибиряк» (Новосибирск) — 4:3 2ОТ
Счет в серии: 1-2
«Тюмень» — «Газпром-Югра» (Югорск) — 4:2
Счет в серии: 2-1.
«Синара» (Екатеринбург) — «Динамо» (Московская область) — 5:3
Счет в серии: 2-1.
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