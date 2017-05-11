РЖД поздравляет Юрия Семина с 70-летием на страницах «Советского спорта»

«Советский спорт» публикует в номере от 11 мая ряд материалов, посвященных 70-летию прославленного тренера Юрия Семина. Мы получили текст поздравления от президента ОАО «РЖД» Юрия Белозерова.

«Дорогой Юрий Павлович!