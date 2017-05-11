РЖД поздравляет Юрия Семина с 70-летием на страницах «Советского спорта»

«Советский спорт»
публикует в номере от 11 мая ряд материалов,
посвященных 70-летию прославленного тренера Юрия Семина. Мы получили текст поздравления
от президента ОАО «РЖД» Юрия Белозерова.
«Дорогой
Юрий Павлович!
Две
победы в Чемпионате страны, рекордные пять Кубков России, многочисленные
призовые места и участие в высоких раундах плей-офф европейских футбольных
кубков – все эти достижения прочно вписаны в историю московского «Локомотива» и
неразрывно связаны с Вашим именем! Весь
огромный коллектив Российских железных дорог искренне восхищается Вашим
тренерским талантом, организаторскими способностями, умением в самые сложные
моменты в жизни Клуба брать на себя огромную ответственность за его судьбу
перед болельщиками, футболистами, сотрудниками. Ваши решения не раз заставляли
удивляться журналистов и экспертов, приводя Клуб к победам. Присущие Вам
интуиция и опыт всегда помогали достигать поставленных целей и предвидеть
ситуацию на много шагов вперед. От
всей души поздравляю Вас с юбилеем и присоединяюсь к многочисленным поклонникам
«красно-зеленых» с пожеланиями крепкого здоровья и, конечно, новых побед! Президент
ОАО «РЖД» Олег Белозёров»
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