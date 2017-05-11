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РЖД поздравляет Юрия Семина с 70-летием на страницах «Советского спорта»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

 «Советский спорт» публикует в номере от 11 мая ряд материалов, посвященных 70-летию прославленного тренера Юрия Семина. Мы получили текст поздравления от президента ОАО «РЖД» Юрия Белозерова.

«Дорогой Юрий Павлович!

Две победы в Чемпионате страны, рекордные пять Кубков России, многочисленные призовые места и участие в высоких раундах плей-офф европейских футбольных кубков – все эти достижения прочно вписаны в историю московского «Локомотива» и неразрывно связаны с Вашим именем!

Весь огромный коллектив Российских железных дорог искренне восхищается Вашим тренерским талантом, организаторскими способностями, умением в самые сложные моменты в жизни Клуба брать на себя огромную ответственность за его судьбу перед болельщиками, футболистами, сотрудниками. Ваши решения не раз заставляли удивляться журналистов и экспертов, приводя Клуб к победам. Присущие Вам интуиция и опыт всегда помогали достигать поставленных целей и предвидеть ситуацию на много шагов вперед.

От всей души поздравляю Вас с юбилеем и присоединяюсь к многочисленным поклонникам «красно-зеленых» с пожеланиями крепкого здоровья и, конечно, новых побед!

Президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров»

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