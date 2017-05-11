Мик Шумахер: Формула-1? Пока ничего конкретного
Сын знаменитого немецкого автогонщика Михэаля Шумахера
Мик сказал, что пока не строит планы на выступления Формуле-1
«Формула-1? Я только дебютировал в Формуле-3 и
завершил свой второй гоночный уик-энд. Нужно двигаться вперёд постепенно. Пока
не могу сказать ничего конкретного.
У меня нет серьезных проблем. Машина очень быстра – думаю, почти как в DTM. Это очень весело», - цитирует Шумахера Autosport.
Напомним, ранее 18-летний Мик Шумахер дебютировал в роли комментатора на гонке DTM.
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