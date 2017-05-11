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Уэйн Руни: Конечно, я хотел бы остаться в «МЮ»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни сказал, что хочет остаться в команде, хотя его и не устраивает количество игровой практики.

«Конечно, всегда хочется играть, и играть в каждом матче. Но это футбол. Мне нужно было упорно работать и использовать те шансы, которые мне выпадали. Хочу ли я остаться? Я в этом клубе уже 13 лет. Конечно, я хочу играть в футбол. Разумеется, я хочу делать это здесь», - цитирует Руни The Telegraph.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня агент Уэйна Руни вел переговоры с Жозе Моуринью о будущем футболиста. В текущем сезоне 31-летний форвард провел 34 матча за «МЮ» и забил семь мячей при десяти голевых передачах.

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