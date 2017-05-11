Зинедин Зидан: Благодаря терпению «Реал» нашел свою игру

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча против «Атлетико» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2, но вышла в финал по сумме двух матчей.

«Атлетико» сильно начал. Соперник превосходно играл в первые минуты. Мы могли лучше сыграть в эпизоде с первым пропущенным мячом, но это футбол. Благодаря терпению мы нашли свою игру. В целом, мы были лучше. Иско блестяще действовал между линиями и принес много пользы. Хорош был и Бензема.

Второй финал кряду - это результат нашего труда. Впереди у нас три важных матча в чемпионате. Потом будет время подумать о финале. Сегодня я счастлив и горжусь всеми», - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

Встреча, прошедшая в среду в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Сауль и Антуан Гризманн, реализовавший пенальти. У гостей отличился Иско.

В первом матче соперников, который был сыгран 2 мая в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», «Реал» добился крупной победы со счетом 3:0. Таким образом, «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ювентусом». Итальянский клуб на стадии полуфинала оказался сильнее «Монако».

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.