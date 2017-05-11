Евгений Давлетшин: Эта победа над «Динамо» очень важна для нас

Главный тренер «Синары» Евгений Давлетшин поделился впечатлениями после матче с «Динамо» в 1/4 финала российской Суперлиги по мини-футболу. Напомним, что его команда победила со счетом 5:3.

«В который раз мы ведем 2:0 и в итоге получаем один и тот же сценарий – с хорошим настроем, с хорошей самоотдачей, с хорошим желанием начинаем матч, начинаем вести в счете и вот здесь нам не хватает какой-то уверенности в своих силах. Мы начинаем допускать грубые ошибки. Если вспомнить, мы потеряли нить игры, когда у нас Бастриков выкатил Робиньо практически на шесть метров и там выручил невероятный сэйв вратаря, который не допустил, чтобы соперник забил гол.

Вот после этого момента мы немного потерялись, и соперник смог догнать нас – на перерыв мы ушли при ничейном счете. Пришлось ребят привести в чувство, чтобы должным образом начали второй тайм. Понятно, что соперник на подъеме – они смогли сравнять счет, а мы, наоборот, в небольшой яме – 2:0 вели, все удавалось, в том числе и контроль игры, и соперник не так опасно создавал моменты, но немного мы надломились. Хорошо, что удалось в перерыве поговорить и сами ребята друг друга поддержали, настроили.

На второй тайм вышли с таким же настроем как в начале игры и, собственно, пришлось начинать все с начала. При равной игре очень большое значение имеют стандарты. В предыдущих двух играх мы не смогли ни одного гола забить со стандарта, а сегодня нас просто прорвало, именно это в большей степени принесло результат. Особенно гол за 30 секунд до конца игры, когда мы взяли тайм-аут и договорились, что будем делать. Забили гол и тут уже эти 30 секунд надо было просто качественно сыграть четыре на пять, что нам, собственно, удалось, при этом еще забив гол в пустые ворота.

Конечно, для нас эта победа очень важна, особенно в плане достижения результата в нашей серии. Но завтра финальный матч. Нам нужно проанализировать свои действия, максимально восстановиться к завтрашней игре и постараться решить исход четвертьфинала в завтрашнем поединке», - цитирует Давлетшина официальный сайт АМФР.

Мини-футбол. Чемпионат России

Суперлига. Плей-офф

1/4 финала

«Синара» (Екатеринбург) — «Динамо» (Московская область) — 5:3

Счет в серии: 2-1.