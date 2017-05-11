Зинедин Зидан: «Ювентус» дал мне все, но сейчас я тренирую «Реал»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Ювентуса». Напомним, что его команда в полуфинале прошла «Атлетико» (3:0, 1:2).
«Знал, что нам придется несладко в первые 25 минут. «Атлетико»
забил два гола. Но затем мы обрели себя и забили потрясающий мяч. Я спросил у
Бензема, как ему удалось создать этот момент, но даже он не смог ответить.
После перерыва мы заиграли еще лучше. Рады, что вышли в финал. Я очень очень
горжусь своими игроками. До финала длинный путь, и пройти его непросто. Мои
поздравления ребятам
Матч с «Ювентусом» будет особенным для меня. «Юве» сыграл важную роль в моей игровой карьере. Этот клуб дал мне все. Но сейчас я тренирую «Реал», клуб всей своей жизни. Это будет прекрасный финал. «Ювентус» не случайно дошел до финала. Туринцы заслуженно прошли этот сложный путь, как и мы», - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.
Матч
Голы
Сауль 12 (1:0). Гризманн 16 (2:0 - пен.). Иско 42 (2:1).
Состав
Атлетико: Облак, Савич, Годин, Хименес (Парти, 56), Луис, Карраско, Коке (Корреа, 76), Сауль, Габи, Торрес (Гамейро, 56), Гризманн
Реал: Навас, Рамос, Варан, Данило, Марсело, Модрич, Каземиро (Васкес, 77), Кроос, Иско (Мората, 87), Бензема (Асенсио, 76), Роналду
Предупреждения:
Савич, 6; Годин, 33; Габи, 37; Корреа, 85 - Данило, 4; Рамос, 34
Судья:
Джюнейт Чакыр (Турция)
Место и дата
10 мая 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция