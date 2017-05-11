Зинедин Зидан: «Ювентус» дал мне все, но сейчас я тренирую «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Ювентуса». Напомним, что его команда в полуфинале прошла «Атлетико» (3:0, 1:2).

«Знал, что нам придется несладко в первые 25 минут. «Атлетико» забил два гола. Но затем мы обрели себя и забили потрясающий мяч. Я спросил у Бензема, как ему удалось создать этот момент, но даже он не смог ответить. После перерыва мы заиграли еще лучше. Рады, что вышли в финал. Я очень очень горжусь своими игроками. До финала длинный путь, и пройти его непросто. Мои поздравления ребятам

Матч с «Ювентусом» будет особенным для меня. «Юве» сыграл важную роль в моей игровой карьере. Этот клуб дал мне все. Но сейчас я тренирую «Реал», клуб всей своей жизни. Это будет прекрасный финал. «Ювентус» не случайно дошел до финала. Туринцы заслуженно прошли этот сложный путь, как и мы», - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.