Зинедин Зидан: Бэйл восстанавливается. Надеюсь, он вылечится к финалу

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выразил надежду, что Гарет Бэйл сможет сыграть в финальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса». Напомним, что его команда в полуфинале прошла «Атлетико» (3:0, 1:2).

«Бэйл сейчас восстанавливается. Надеюсь, он вылечится к финалу. Будет здорово, если он поможет команде хотя бы в одном из трех оставшихся матчей в чемпионате. Хотим, чтобы он как можно скорее вернулся на поле.

Модрич фантастический футболист. Он очень хладнокровно играет с мячом. Сегодня его опыт сыграл важную роль. Иско, Кроос, все проявили себя с лучшей стороны. Все внесли вклад в этот успех», - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.