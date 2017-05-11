Зинедин Зидан: Бэйл восстанавливается. Надеюсь, он вылечится к финалу
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тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выразил надежду, что Гарет Бэйл сможет
сыграть в финальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса». Напомним, что его
команда в полуфинале прошла «Атлетико» (3:0, 1:2).
«Бэйл сейчас
восстанавливается. Надеюсь, он вылечится к финалу. Будет здорово, если он
поможет команде хотя бы в одном из трех оставшихся матчей в чемпионате. Хотим,
чтобы он как можно скорее вернулся на поле.
Модрич фантастический футболист. Он очень хладнокровно играет с мячом. Сегодня его опыт сыграл важную роль. Иско, Кроос, все проявили себя с лучшей стороны. Все внесли вклад в этот успех», - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.
Матч
Голы
Сауль 12 (1:0). Гризманн 16 (2:0 - пен.). Иско 42 (2:1).
Состав
Атлетико: Облак, Савич, Годин, Хименес (Парти, 56), Луис, Карраско, Коке (Корреа, 76), Сауль, Габи, Торрес (Гамейро, 56), Гризманн
Реал: Навас, Рамос, Варан, Данило, Марсело, Модрич, Каземиро (Васкес, 77), Кроос, Иско (Мората, 87), Бензема (Асенсио, 76), Роналду
Предупреждения:
Савич, 6; Годин, 33; Габи, 37; Корреа, 85 - Данило, 4; Рамос, 34
Судья:
Джюнейт Чакыр (Турция)
Место и дата
10 мая 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция