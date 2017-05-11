Иско – лучший игрок матча «Атлетико» - «Реал»
Полузащитник мадридского «Реала» Иско признан лучшим футболистом ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Атлетико» - «Реал» (2:1). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Иско забил единственный мяч своей команды в этой игре. У «Атлетико» забивали Сауль Ньигес и Антуан Гризманн.
В первом матче соперников, который был сыгран 2 мая в Мадриде на «Сантьяго
Бернабеу», «Реал» добился крупной победы со счетом 3:0. Таким образом, «Реал»
вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ювентусом». Итальянский клуб на
стадии полуфинала оказался сильнее «Монако».
Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.
Матч
Голы
Сауль 12 (1:0). Гризманн 16 (2:0 - пен.). Иско 42 (2:1).
Состав
Атлетико: Облак, Савич, Годин, Хименес (Парти, 56), Луис, Карраско, Коке (Корреа, 76), Сауль, Габи, Торрес (Гамейро, 56), Гризманн
Реал: Навас, Рамос, Варан, Данило, Марсело, Модрич, Каземиро (Васкес, 77), Кроос, Иско (Мората, 87), Бензема (Асенсио, 76), Роналду
Предупреждения:
Савич, 6; Годин, 33; Габи, 37; Корреа, 85 - Данило, 4; Рамос, 34
Судья:
Джюнейт Чакыр (Турция)
Место и дата
10 мая 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция