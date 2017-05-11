Диего Симеоне: Сегодня я горжусь своей командой

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, его команда выиграла со счетом 2:1, но уступила по сумме двух матчей.

«Мы отдали все силы, как и в предыдущие годы. Сезоны идут, но игроки продолжают расти. Я просыпаюсь каждый день и планирую наши матчи - это придает мне мотивации. Сегодня нам противостоял действующий чемпион. Сделаем правильные выводы и будем прибавлять.

Я счастлив и горд. Сегодня мы показали, что представляет из себя наша команда. Мы сражались, мы идем на третьем месте в Испании, дважды выходили в финал Лиги чемпионов. На прошлой неделе результат получился ужасным, но мы верили, что сможем отыграться.



Первые 30-35 минут наши болельщики запомнят надолго. Затем соперники воспользовались нашей ошибкой в обороне и забили гол, такое случается. Сегодняшняя магия «Висенте Кальдерон» останется со мной надолго.

Я говорю, что чувствую, и сегодня я горжусь. Мы находимся в высших эшелонах европейского футбола, для клуба это, безусловно, успех. Мы выиграли Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, чемпионат и Кубок Испании. За это время мы здорово прибавили, но нужно сделать еще несколько шагов вперед», - цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

Встреча, прошедшая в среду в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Сауль и Антуан Гризманн, реализовавший пенальти. У гостей отличился Иско.

В первом матче соперников, который был сыгран 2 мая в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», «Реал» добился крупной победы со счетом 3:0. Таким образом, «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ювентусом». Итальянский клуб на стадии полуфинала оказался сильнее «Монако».

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.