Диего Симеоне: Сегодня я горжусь своей командой
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, его команда выиграла со счетом 2:1, но уступила по сумме двух матчей.
«Мы отдали все силы, как и в предыдущие годы. Сезоны
идут, но игроки продолжают расти. Я просыпаюсь каждый день и планирую наши
матчи - это придает мне мотивации. Сегодня нам противостоял действующий
чемпион. Сделаем правильные выводы и будем прибавлять.
Я счастлив и горд. Сегодня мы показали, что
представляет из себя наша команда. Мы сражались, мы идем на третьем месте в
Испании, дважды выходили в финал Лиги чемпионов. На прошлой неделе результат
получился ужасным, но мы верили, что сможем отыграться.
Первые 30-35 минут наши болельщики запомнят надолго. Затем соперники воспользовались нашей ошибкой в обороне и забили гол, такое случается. Сегодняшняя магия «Висенте Кальдерон» останется со мной надолго.
Я говорю, что чувствую, и сегодня я горжусь. Мы находимся в высших эшелонах европейского футбола, для клуба это, безусловно, успех. Мы выиграли Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, чемпионат и Кубок Испании. За это время мы здорово прибавили, но нужно сделать еще несколько шагов вперед», - цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.
Встреча,
прошедшая в среду в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон», завершилась со
счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Сауль и Антуан
Гризманн, реализовавший пенальти. У гостей отличился Иско.
В
первом матче соперников, который был сыгран 2 мая в Мадриде на «Сантьяго
Бернабеу», «Реал» добился крупной победы со счетом 3:0. Таким образом, «Реал»
вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ювентусом». Итальянский клуб на
стадии полуфинала оказался сильнее «Монако».
Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.
Матч
Голы
Сауль 12 (1:0). Гризманн 16 (2:0 - пен.). Иско 42 (2:1).
Состав
Атлетико: Облак, Савич, Годин, Хименес (Парти, 56), Луис, Карраско, Коке (Корреа, 76), Сауль, Габи, Торрес (Гамейро, 56), Гризманн
Реал: Навас, Рамос, Варан, Данило, Марсело, Модрич, Каземиро (Васкес, 77), Кроос, Иско (Мората, 87), Бензема (Асенсио, 76), Роналду
Предупреждения:
Савич, 6; Годин, 33; Габи, 37; Корреа, 85 - Данило, 4; Рамос, 34
Судья:
Джюнейт Чакыр (Турция)
Место и дата
10 мая 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция