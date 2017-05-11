Диего Симеоне: «Реал» забил после первой же нашей ошибки

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, его команда выиграла со счетом 2:1, но уступила по сумме двух матчей.

«Первые 25 минут отняли у нас много сил. Было сложно продолжать в том же темпе. Нам противостояла замечательная команда. «Реал» забил после первой же нашей ошибки. Бензема сотворил чудо. И все же первый тайм в нашем исполнении был великолепным.

У наших игроков большие сердца. Сегодня они отдали себя целиком. Мы должны клонировать их. Сегодня важный день - мы вылетели из турнира, но не проиграли. Это поможет нам стать сильнее.

Я не согласен, что мы недостаточно старались неделю назад. Мы просто были недостаточно хороши на «Бернабеу». Наша команда зависит от коллективных действий, «Реал» - от индивидуальных. А отдельные игроки иногда могут выдавать свои лучшие матчи. Сегодня наша команда играла очень хорошо, мы были близки к невероятному результату», - цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

Встреча, прошедшая в среду в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Сауль и Антуан Гризманн, реализовавший пенальти. У гостей отличился Иско.

В первом матче соперников, который был сыгран 2 мая в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», «Реал» добился крупной победы со счетом 3:0. Таким образом, «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ювентусом». Итальянский клуб на стадии полуфинала оказался сильнее «Монако».

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.