Диего Симеоне: «Реал» забил после первой же нашей ошибки
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, его команда выиграла со счетом 2:1, но уступила по сумме двух матчей.
«Первые 25 минут отняли у нас много сил. Было сложно продолжать в том же темпе. Нам противостояла замечательная команда. «Реал» забил после первой же нашей ошибки. Бензема сотворил чудо. И все же первый тайм в нашем исполнении был великолепным.
У наших игроков большие сердца. Сегодня
они отдали себя целиком. Мы должны клонировать их. Сегодня важный день - мы
вылетели из турнира, но не проиграли. Это поможет нам стать сильнее.
Я не согласен, что мы недостаточно старались неделю
назад. Мы просто были недостаточно хороши на «Бернабеу». Наша команда зависит от коллективных действий, «Реал» - от индивидуальных.
А отдельные игроки иногда могут выдавать свои лучшие матчи. Сегодня наша
команда играла очень хорошо, мы были близки к невероятному результату», - цитирует Симеоне
официальный сайт УЕФА.
Встреча,
прошедшая в среду в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон», завершилась со
счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Сауль и Антуан
Гризманн, реализовавший пенальти. У гостей отличился Иско.
В
первом матче соперников, который был сыгран 2 мая в Мадриде на «Сантьяго
Бернабеу», «Реал» добился крупной победы со счетом 3:0. Таким образом, «Реал»
вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ювентусом». Итальянский клуб на
стадии полуфинала оказался сильнее «Монако».
Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.
Матч
Голы
Сауль 12 (1:0). Гризманн 16 (2:0 - пен.). Иско 42 (2:1).
Состав
Атлетико: Облак, Савич, Годин, Хименес (Парти, 56), Луис, Карраско, Коке (Корреа, 76), Сауль, Габи, Торрес (Гамейро, 56), Гризманн
Реал: Навас, Рамос, Варан, Данило, Марсело, Модрич, Каземиро (Васкес, 77), Кроос, Иско (Мората, 87), Бензема (Асенсио, 76), Роналду
Предупреждения:
Савич, 6; Годин, 33; Габи, 37; Корреа, 85 - Данило, 4; Рамос, 34
Судья:
Джюнейт Чакыр (Турция)
Место и дата
10 мая 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция