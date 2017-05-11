Габи: Мы сделали все, что могли

Полузащитник «Атлетико» Габи поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, его команда выиграла со счетом 2:1, но уступила по сумме двух матчей.

«Сделали все что могли. Мы блестяще сыграли в первом тайме. Шедевральный проход Бензема отдалил нас от нашей мечты, но мы не прекращали бороться. Я горжусь всеми», - цитирует Габи официальный сайт УЕФА.

Встреча, прошедшая в среду в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Сауль и Антуан Гризманн, реализовавший пенальти. У гостей отличился Иско.

В первом матче соперников, который был сыгран 2 мая в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», «Реал» добился крупной победы со счетом 3:0. Таким образом, «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ювентусом». Итальянский клуб на стадии полуфинала оказался сильнее «Монако».

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.