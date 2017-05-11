СБР не может найти деньги на подписание контракта с Королькевичем

Назначение Владимира Королькевича на пост старшего тренера женской сборной России по биатлону откладывается из-за финансовых проблем Союза биатлонистов России (СБР). Пока не удалось найти средства на зарплату специалисту.

«У СБР в данный момент нет средств на обеспечение заработной платы Королькевича. В Олимпийском комитете России (ОКР) отказались взять на себя финансирование контракта иностранного специалиста», — сказал «Известиям» источник в Союзе биатлонистов.

Владимир Королькевич — гражданин Словении и поэтому не может заключить контракт с Центром спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП). зарубежные специалисты подписывают договор не с ЦСП, а с СБР — так, в частности, в 2015 году поступил Рикко Гросс.

Владимир Королькевич работал в тренерском штабе женской сборной России с 2013 по 2015 год. На Олимпиаде-2014 находившаяся в группе Королькевича Ольга Вилухина выиграла серебряную медаль в спринте, а сборная России завоевала серебро в эстафете.