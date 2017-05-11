СБР не может найти деньги на подписание контракта с Королькевичем
Назначение Владимира Королькевича на пост старшего тренера женской сборной России по биатлону откладывается из-за финансовых проблем Союза биатлонистов России (СБР). Пока не удалось найти средства на зарплату специалисту.
«У СБР в данный момент нет средств на обеспечение заработной
платы Королькевича. В Олимпийском комитете России (ОКР) отказались взять на
себя финансирование контракта иностранного специалиста», — сказал «Известиям» источник в Союзе
биатлонистов.
Владимир Королькевич
— гражданин Словении и поэтому не может заключить контракт с
Центром спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП). зарубежные
специалисты подписывают договор не с ЦСП, а с СБР — так, в
частности, в 2015 году поступил Рикко Гросс.
Владимир Королькевич работал в тренерском штабе женской
сборной России с 2013 по 2015 год. На Олимпиаде-2014 находившаяся в группе
Королькевича Ольга Вилухина выиграла серебряную медаль в спринте, а сборная
России завоевала серебро в эстафете.