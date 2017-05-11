Криштиану Роналду: Мы – мадридский «Реал», у нас больше опыта
Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду поделился впечатлениями после матча с «Атлетико» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила 1:2, но вышла в финал по сумме двух матчей.
«Мы знали, что «Атлетико» попытается хорошо начать матч, и им повезло забить два мяч. Но у нас большой опыт, и мы знали, что наш гол все закончит. Криштиану Роналду: Мы – мадридский «Реал», мы показали, что у нас больше опыта.
В финале против «Ювентуса»
нам не будет легко, и мы будем бороться до конца, чтоб выиграть Лигу чемпионов.
Мы в хорошей форме, но в финале шансы будут 50 на 50. Я в хорошей форме, что и
показал в последних матчах. Сейчас я счастлив, но нам нужно готовиться к
решающим матчам сезона», - цитирует Роналду Marca.
Встреча, прошедшая в среду в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Сауль и Антуан Гризманн, реализовавший пенальти. У гостей отличился Иско.
В
первом матче соперников, который был сыгран 2 мая в Мадриде на «Сантьяго
Бернабеу», «Реал» добился крупной победы со счетом 3:0. Таким образом, «Реал»
вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ювентусом». Итальянский клуб на
стадии полуфинала оказался сильнее «Монако».
Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.
Матч
Голы
Сауль 12 (1:0). Гризманн 16 (2:0 - пен.). Иско 42 (2:1).
Состав
Атлетико: Облак, Савич, Годин, Хименес (Парти, 56), Луис, Карраско, Коке (Корреа, 76), Сауль, Габи, Торрес (Гамейро, 56), Гризманн
Реал: Навас, Рамос, Варан, Данило, Марсело, Модрич, Каземиро (Васкес, 77), Кроос, Иско (Мората, 87), Бензема (Асенсио, 76), Роналду
Предупреждения:
Савич, 6; Годин, 33; Габи, 37; Корреа, 85 - Данило, 4; Рамос, 34
Судья:
Джюнейт Чакыр (Турция)
Место и дата
10 мая 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция