Криштиану Роналду: Мы – мадридский «Реал», у нас больше опыта

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду поделился впечатлениями после матча с «Атлетико» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила 1:2, но вышла в финал по сумме двух матчей.

«Мы знали, что «Атлетико» попытается хорошо начать матч, и им повезло забить два мяч. Но у нас большой опыт, и мы знали, что наш гол все закончит. Криштиану Роналду: Мы – мадридский «Реал», мы показали, что у нас больше опыта.

В финале против «Ювентуса» нам не будет легко, и мы будем бороться до конца, чтоб выиграть Лигу чемпионов. Мы в хорошей форме, но в финале шансы будут 50 на 50. Я в хорошей форме, что и показал в последних матчах. Сейчас я счастлив, но нам нужно готовиться к решающим матчам сезона», - цитирует Роналду Marca.



Встреча, прошедшая в среду в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Сауль и Антуан Гризманн, реализовавший пенальти. У гостей отличился Иско.

В первом матче соперников, который был сыгран 2 мая в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», «Реал» добился крупной победы со счетом 3:0. Таким образом, «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ювентусом». Итальянский клуб на стадии полуфинала оказался сильнее «Монако».

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.