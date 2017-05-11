Юлиус Шуплер: В сборную Словакии не смогли приехать 23 игрока
Известный тренер Юлиус Шуплер, сейчас
работающий в штабе сборной Словакии, рассказал, почему его команда не слишком
удачно стартовала на ЧМ-2017.
- Причина неудачного старта очень простая, - развел
руками Шуплер. – Когда мы начали собрать команду для подготовки к турниру, то
получили сразу 23 отказа. И не только от игроков НХЛ, но и от тех, кто
выступает в Европе. Это было не очень приятно. Но вот такой факт. Поэтому мы
привезли на этот чемпионат мира сразу девять новичков. И, конечно, им пока не
хватает и международного опыта, и мастерства. Хорошо, что мы все-таки берем
очки. Выиграли в овертайме, еще два матча по буллитам уступили. Но это просто
переходный этап. Надо пройти через эти трудности, больше работать с молодежью.
Другого выхода сейчас нет.