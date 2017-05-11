Юлиус Шуплер: В сборную Словакии не смогли приехать 23 игрока

Известный тренер Юлиус Шуплер, сейчас работающий в штабе сборной Словакии, рассказал, почему его команда не слишком удачно стартовала на ЧМ-2017.

- Причина неудачного старта очень простая, - развел руками Шуплер. – Когда мы начали собрать команду для подготовки к турниру, то получили сразу 23 отказа. И не только от игроков НХЛ, но и от тех, кто выступает в Европе. Это было не очень приятно. Но вот такой факт. Поэтому мы привезли на этот чемпионат мира сразу девять новичков. И, конечно, им пока не хватает и международного опыта, и мастерства. Хорошо, что мы все-таки берем очки. Выиграли в овертайме, еще два матча по буллитам уступили. Но это просто переходный этап. Надо пройти через эти трудности, больше работать с молодежью. Другого выхода сейчас нет.