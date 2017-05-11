Серхио Рамос: Никто не говорил, что нам будет легко с «Атлетико»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился впечатлениями после матча с «Атлетико» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила 1:2, но вышла в финал по сумме двух матчей.

«Никто не говорил, что нам будет легко. Нам пришлось очень непросто, но мы забили мяч, который и вывел нас в финал. Я горжусь командой, которая показал, что может преодолевать тяжелые ситуации, такие как счет 2:0 в пользу соперника.

Счастлив, что вышел в третий финал Лиги чемпионов за четыре года. Но до этого мы не выигрывали ЛЧ 11 лет, поэтому наша команда очень голодна до побед.

Наша команда на пути к достижению поставленных целей. Мы боремся за победу в чемпионате Испании и в Лиге чемпионов, и мы в хорошей форме, чтобы сделать это. Впрочем, мы еще ничего не выиграли и должны быть сосредоточенными.

У меня очень хорошие отношения с Игуаином, но в финале легкой жизни я ему не дам. Ему придется бороться изо всех сил, чтобы достичь, чего он хочет», - цитирует Рамоса Marca.

Встреча, прошедшая в среду в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Сауль и Антуан Гризманн, реализовавший пенальти. У гостей отличился Иско.

В первом матче соперников, который был сыгран 2 мая в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», «Реал» добился крупной победы со счетом 3:0. Таким образом, «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ювентусом». Итальянский клуб на стадии полуфинала оказался сильнее «Монако».

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.