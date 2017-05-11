Серхио Рамос: Никто не говорил, что нам будет легко с «Атлетико»
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился впечатлениями после матча с «Атлетико» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила 1:2, но вышла в финал по сумме двух матчей.
«Никто не говорил, что нам будет легко. Нам пришлось очень непросто, но мы забили мяч, который и вывел нас в финал. Я горжусь командой, которая показал, что может преодолевать тяжелые ситуации, такие как счет 2:0 в пользу соперника.
Счастлив, что вышел в третий финал Лиги чемпионов за четыре года. Но до этого мы не выигрывали ЛЧ 11 лет, поэтому наша команда очень голодна до побед.
Наша команда на пути к достижению поставленных целей. Мы боремся за победу в чемпионате Испании и в Лиге чемпионов, и мы в хорошей форме, чтобы сделать это. Впрочем, мы еще ничего не выиграли и должны быть сосредоточенными.
У меня очень хорошие отношения с Игуаином, но в финале легкой жизни я ему не дам. Ему придется бороться изо всех сил, чтобы достичь, чего он хочет», - цитирует Рамоса Marca.
Встреча, прошедшая в среду в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Сауль и Антуан Гризманн, реализовавший пенальти. У гостей отличился Иско.
В
первом матче соперников, который был сыгран 2 мая в Мадриде на «Сантьяго
Бернабеу», «Реал» добился крупной победы со счетом 3:0. Таким образом, «Реал»
вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ювентусом». Итальянский клуб на
стадии полуфинала оказался сильнее «Монако».
Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.
Матч
Голы
Сауль 12 (1:0). Гризманн 16 (2:0 - пен.). Иско 42 (2:1).
Состав
Атлетико: Облак, Савич, Годин, Хименес (Парти, 56), Луис, Карраско, Коке (Корреа, 76), Сауль, Габи, Торрес (Гамейро, 56), Гризманн
Реал: Навас, Рамос, Варан, Данило, Марсело, Модрич, Каземиро (Васкес, 77), Кроос, Иско (Мората, 87), Бензема (Асенсио, 76), Роналду
Предупреждения:
Савич, 6; Годин, 33; Габи, 37; Корреа, 85 - Данило, 4; Рамос, 34
Судья:
Джюнейт Чакыр (Турция)
Место и дата
10 мая 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция