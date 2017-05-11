Иско: «Реал» очень плохо начал матч, но мы смогли прибавить и забить

Полузащитник мадридского «Реала» Иско поделился впечатлениями после матча против «Атлетико» 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила 1:2, но вышла в финал по сумме двух матчей.

«Это командная игра, и тренер решает, кто выходит в составе. Самое главное, что мы смогли пробиться в финал. Было ожидаемо, что игроки «Атлетико» выйдут на поле мотивированными, но им удалось забить два мяча. Мы начали матч очень плохо, но затем прибавили и смогли забить, чем сильно осложнили жизнь для них», - цитирует Иско Marca.

Встреча, прошедшая в среду в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Сауль и Антуан Гризманн, реализовавший пенальти. У гостей отличился Иско.

В первом матче соперников, который был сыгран 2 мая в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», «Реал» добился крупной победы со счетом 3:0. Таким образом, «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ювентусом». Итальянский клуб на стадии полуфинала оказался сильнее «Монако».

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.