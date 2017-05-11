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Кейлор Навас: Бензема меня не удивил, он такое регулярно делает на тренировках

Источник:  MarcaКомментарии

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас поделился впечатлениями после матча с «Атлетико» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила 1:2, но вышла в финал по сумме двух матчей.

«Это был непростой сезон для меня. Я не смог полностью провести предсезонку, это была большая проблема для меня, но сейчас я чувствую себя отлично. Счастлив, что могу играть в таких матчах. Я хочу остаться в «Реале» надолго. Меня не интересует, что говорят люди. Я делаю свою работу.

Бензема меня не удивил, он такое регулярно делает на тренировках. Мы все знаем, на что он способен. Мы знали, что матч будет сложным. К счастью, мы сохраняли спокойствие. В эпизоде с пенальти я немного задел мяч, я почти взял его. Счастливы, что вышли в финал. У нас будет непростой соперник», - цитирует Наваса Marca.

Встреча, прошедшая в среду в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Сауль и Антуан Гризманн, реализовавший пенальти. У гостей отличился Иско.

В первом матче соперников, который был сыгран 2 мая в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», «Реал» добился крупной победы со счетом 3:0. Таким образом, «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ювентусом». Итальянский клуб на стадии полуфинала оказался сильнее «Монако».

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

Матч

Атлетико - Реал - 2:1 (2:1)

Голы

Сауль 12 (1:0). Гризманн 16 (2:0 - пен.). Иско 42 (2:1).

Состав

Атлетико: Облак, Савич, Годин, Хименес (Парти, 56), Луис, Карраско, Коке (Корреа, 76), Сауль, Габи, Торрес (Гамейро, 56), Гризманн

Реал: Навас, Рамос, Варан, Данило, Марсело, Модрич, Каземиро (Васкес, 77), Кроос, Иско (Мората, 87), Бензема (Асенсио, 76), Роналду

Предупреждения:

Савич, 6; Годин, 33; Габи, 37; Корреа, 85 - Данило, 4; Рамос, 34

Судья:

Джюнейт Чакыр (Турция)

Место и дата

10 мая 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция

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