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Эдуардо Бериццо: «МЮ» будет играть на победу

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед». Напомним, что команды сыграют в рамках полуфинала Лиги Европы.

«Я ожидаю, что «Юнайтед» выйдет на поле и будет играть на победу. Нам придется тяжело. «МЮ» - команда, которая выросла в условиях давления. Они ощущают это день за днем. Нам же нужно просто сосредоточиться на своей игре и сделать то, что мы обычно делаем», - цитирует Бериццо официальный сайт УЕФА.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Сельта» начнется в 22:05. Напомним, что в первом матче «МЮ» победил со счетом 1:0.

Матч

Манчестер Юнайтед - Сельта

Место и дата

11 мая 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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