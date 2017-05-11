Эдуардо Бериццо: «МЮ» будет играть на победу

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед». Напомним, что команды сыграют в рамках полуфинала Лиги Европы.

«Я ожидаю, что «Юнайтед» выйдет на поле и будет играть на победу. Нам придется тяжело. «МЮ» - команда, которая выросла в условиях давления. Они ощущают это день за днем. Нам же нужно просто сосредоточиться на своей игре и сделать то, что мы обычно делаем», - цитирует Бериццо официальный сайт УЕФА.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Сельта» начнется в 22:05. Напомним, что в первом матче «МЮ» победил со счетом 1:0.