Брюно Женезьо: «Лион» умеет много забивать дома. Мы верим в себя
Главный тренер «Лиона» Брюно
Женезьо поделился ожиданиями от матча с «Аяксом». Напомним, что команды
сыграют в рамках полуфинала Лиги Европы.
«Мы были подавлены после первого матча, но это только
половина противостояния, и мы все еще можем выйти в финал. Мы много говорили
друг с другом, а теперь должны показать на что способны. Мы умеем забивать
много голов на своем стадионе. Мы действительно верим в себя.
Возвращение Александра Ляказетта многое меняет. Соперники
будут вынуждены уделять ему много внимания, а он может забить в любой момент.
Впрочем, ему потребуется помощь всех партнеров. «Аякс» - молодая команда, которая может быть
нестабильной. Мы должны сохранять спокойствие и, что очень важно, хорошо
обороняться. Надеюсь на хорошую игру», - цитирует Женезьо официальный сайт УЕФА.
Матч «Лион» - «Аякс» начнется в 22:05 по Москве. Напомним, что в первом матче «Аякс» победил со счетом 4:1.
Матч
Место и дата
11 мая 22:05, Жерлан, Онлайн-трансляция