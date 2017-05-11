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Брюно Женезьо: «Лион» умеет много забивать дома. Мы верим в себя

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Лиона» Брюно Женезьо поделился ожиданиями от матча с «Аяксом». Напомним, что команды сыграют в рамках полуфинала Лиги Европы.

«Мы были подавлены после первого матча, но это только половина противостояния, и мы все еще можем выйти в финал. Мы много говорили друг с другом, а теперь должны показать на что способны. Мы умеем забивать много голов на своем стадионе. Мы действительно верим в себя.

Возвращение Александра Ляказетта многое меняет. Соперники будут вынуждены уделять ему много внимания, а он может забить в любой момент. Впрочем, ему потребуется помощь всех партнеров. «Аякс» - молодая команда, которая может быть нестабильной. Мы должны сохранять спокойствие и, что очень важно, хорошо обороняться. Надеюсь на хорошую игру», - цитирует Женезьо официальный сайт УЕФА.

Матч «Лион» - «Аякс» начнется в 22:05 по Москве. Напомним, что в первом матче «Аякс» победил со счетом 4:1.

Матч

Лион - Аякс

Место и дата

11 мая 22:05, Жерлан, Онлайн-трансляция

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