«Питтсбург» обыграл «Вашингтон» и вышел в финал Восточной конференции
Матч 1/4 финала Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Питтсбургом»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Питтсбурга».
В составе победителей отличились Брайан Раст и Патрик
Хорнквист. Российские игроки (Евгений Малкин у «Питтсбурга», Александр Овечкин,
Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов у «Вашингтона») результативными действиями не
отметились.
«Питтсбург» выиграл серию со счетом 4-3 и вышел в финал
Восточной конференции, где сыграет с «Оттавой».
НХЛ. Кубок Стэнли
Восточная конференция
1/2 финала
Счет в серии – 3-4
Матч
Вашингтон - Питтсбург - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Раст (Кросби, Гюнцель), 28:49 (0:1). Хорнквист (Шульц), 44:14 (0:2).
Место и дата
11 мая 02:30, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически