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«Питтсбург» обыграл «Вашингтон» и вышел в финал Восточной конференции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/4 финала Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Питтсбурга».

В составе победителей отличились Брайан Раст и Патрик Хорнквист. Российские игроки (Евгений Малкин у «Питтсбурга», Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов у «Вашингтона») результативными действиями не отметились.

«Питтсбург» выиграл серию со счетом 4-3 и вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с «Оттавой».

НХЛ. Кубок Стэнли

Восточная конференция

1/2 финала

Матч

Вашингтон - Питтсбург - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы:

Раст (Кросби, Гюнцель), 28:49 (0:1). Хорнквист (Шульц), 44:14 (0:2).

Место и дата

11 мая 02:30, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

Счет в серии – 3-4

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