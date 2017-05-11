Петер Бос: «Аяксу» нужно научиться играть на выезде при фанатичных болельщиках
Главный тренер «Аякса» Петер Бос поделился
ожиданиями от матча с «Лионом». Напомним, что команды
сыграют в рамках полуфинала Лиги Европы.
«Не хочу выбирать, что лучше: забить самим или не
пропустить. Наша задача - и забить, и не пропустить. У нас молодая команда, но
это наш 18-й еврокубковый матч в сезоне, так что опыт уже есть.
Нам нужно научиться играть на выезде при
фанатичных болельщиках, таких как, например, у «Шальке». Есть разница, когда 60 тысяч болельщиков
поддерживают тебя и когда освистывают. Но если они все же против тебя, нужно
использовать это как дополнительную мотивацию», - цитирует Боса официальный сайт
УЕФА.
Матч «Лион» - «Аякс» начнется в 22:05 по Москве. Напомним, что в первом матче «Аякс» победил со счетом 4:1.
Матч
Место и дата
11 мая 22:05, Жерлан, Онлайн-трансляция