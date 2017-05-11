«Бостон» обыграл «Вашингтон» и вышел вперед в серии
Матч 1/4 финала плей-офф НБА между «Бостоном»
и «Вашингтоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 123:101 в пользу
«Бостона».
В составе победителей самым результативным
стал Эйвери Брэдли, который набрал 29 очков. У «Вашингтона» 21 очко набрал Джон
Уолл. Счет в серии стал – 3-2 в пользу «Бостона».
НБА
Плей-офф
Восточная конференция
1/2 финала
Счет в серии – 3-2
Матч
Место и дата
11 мая 03:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция
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