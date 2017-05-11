Арсен Венгер: Жиру – фантастический игрок

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями после матча с «Саутгемптоном» в чемпионате Англии. Напомним, его команда победила со счетом 2-0.

«Мы были сосредоточенными, и я заметил, что когда нам было непросто, мы сплотились еще больше. Мы вновь не пропустили, и я знаю, что мы можем идти вперед и забивать. Команда сыграла динамично и показала большое желание победить.



Санчес очень опасен даже на небольшом пространстве. Он может что-то придумать и всех удивить. Жиру – фантастический игрок. Мне тяжело выбирать между ним и Уэлбеком. У нас великолепный командный дух, но всегда тяжело, когда кто-то не играет.

Окслейд-Чемберлен? Пока не знаю, насколько тяжелая травма. Это подколенное сухожилие. Через 48 дней узнаем подробнее», - цитирует Венгера ВВС