Арсен Венгер: Жиру – фантастический игрок
Санчес очень опасен даже на небольшом
пространстве. Он может что-то придумать и всех удивить. Жиру – фантастический игрок.
Мне тяжело выбирать между ним и Уэлбеком. У нас великолепный командный дух, но
всегда тяжело, когда кто-то не играет.
Окслейд-Чемберлен? Пока не знаю, насколько тяжелая травма. Это подколенное сухожилие. Через 48 дней узнаем подробнее», - цитирует Венгера ВВС
Матч
Саутгемптон - Арсенал - 0:2 (0:0)
Голы
Санчес 60 (0:1). Жиру 83 (0:2).
Состав
Саутгемптон: Форстер, Соареш, Стивенс, Йосида, Бертран, Дэвис, Тадич (Родригес, 80), Ромеу, Уорд-Проуз (Буфал, 70), Рэдмонд (Лонг, 70), Габбьядини
Арсенал: Чех, Монреаль, Холдинг, Мустафи, Гиббс, Озил (Коклен, 89), Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 36), Рэмзи, Джака, Санчес, Уэлбек (Жиру, 80)
Предупреждения:
Уорд-Проуз, 44 - Озил, 73; Бельерин, 90
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
10 мая 21:45, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция