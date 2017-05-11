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Арсен Венгер: Жиру – фантастический игрок

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями после матча с «Саутгемптоном» в чемпионате Англии. Напомним, его команда победила со счетом 2-0.

«Мы были сосредоточенными, и я заметил, что когда нам было непросто, мы сплотились еще больше. Мы вновь не пропустили, и я знаю, что мы можем идти вперед и забивать. Команда сыграла динамично и показала большое желание победить.

Санчес очень опасен даже на небольшом пространстве. Он может что-то придумать и всех удивить. Жиру – фантастический игрок. Мне тяжело выбирать между ним и Уэлбеком. У нас великолепный командный дух, но всегда тяжело, когда кто-то не играет.

Окслейд-Чемберлен? Пока не знаю, насколько тяжелая травма. Это подколенное сухожилие. Через 48 дней узнаем подробнее», - цитирует Венгера ВВС

Матч

Саутгемптон - Арсенал - 0:2 (0:0)

Голы

Санчес 60 (0:1). Жиру 83 (0:2).

Состав

Саутгемптон: Форстер, Соареш, Стивенс, Йосида, Бертран, Дэвис, Тадич (Родригес, 80), Ромеу, Уорд-Проуз (Буфал, 70), Рэдмонд (Лонг, 70), Габбьядини

Арсенал: Чех, Монреаль, Холдинг, Мустафи, Гиббс, Озил (Коклен, 89), Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 36), Рэмзи, Джака, Санчес, Уэлбек (Жиру, 80)

Предупреждения:

Уорд-Проуз, 44 - Озил, 73; Бельерин, 90

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

10 мая 21:45, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция

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