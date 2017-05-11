День в истории. Юрий Семину исполнилось 70 лет
Сегодня отмечает день рождения главный тренер «Локомотива»
Юрий Семин. Ему исполнилось 70 лет.
Юрий Семин в качестве игрока выступал за «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Спартак» (Орел)», «Кайрат», «Чкаловец» и «Кубань». Как футболист выигрывал Кубок СССР и серебряные медали чемпионата.
Тренировал «Локомотив», «Кубань», «Динамо» (Москва), «Динамо»
(Киев), «Мордовию», «Анжи» и другие команды. С «Локо» он пять раз выиграл Кубок
России, дважды стал чемпионом. Также он стал чемпионом Украины в составе киевского
«Динамо»
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