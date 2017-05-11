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День в истории. Андресу Иньесте исполнилось 33 года

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста. Ему исполнило 33 года.

Всю игровую карьеру провел в «Барселоне». Вместе с «Барсой» восемь раз стал чемпионом Испании, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, семь раз – Суперкубок Испании, три раз а – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Вместе со сборной Испании дважды стал чемпионом Европы, один раз – чемпионом мира. 

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