День в истории. Андресу Иньесте исполнилось 33 года
Сегодня отмечает день рождения полузащитник «Барселоны» и
сборной Испании Андрес Иньеста. Ему исполнило 33 года.
Всю игровую карьеру провел в «Барселоне». Вместе с «Барсой»
восемь раз стал чемпионом Испании, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, семь раз
– Суперкубок Испании, три раз а – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Вместе со сборной Испании дважды стал чемпионом Европы,
один раз – чемпионом мира.
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