День в истории. Андресу Иньесте исполнилось 33 года

Сегодня отмечает день рождения полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста. Ему исполнило 33 года.

Всю игровую карьеру провел в «Барселоне». Вместе с «Барсой» восемь раз стал чемпионом Испании, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, семь раз – Суперкубок Испании, три раз а – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Вместе со сборной Испании дважды стал чемпионом Европы, один раз – чемпионом мира.