«Анахайм» обыграл «Эдмонтон» и вышел в финал Западной конференции

«Правда о том, почему Ковальчук уезжает в НХЛ». Лысенков и Пономаренко из Кельна

Обозреватели «Советского спорта» Павел Лысенков и Дмитрий Пономаренко в передаче «ЧМ в Кельне» обсуждают отъезд Ильи Ковальчука в НХЛ.