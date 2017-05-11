«Анахайм» обыграл «Эдмонтон» и вышел в финал Западной конференции
Матч 1/4 финала Кубка Стэнли между «Анахаймом» и «Эдмонтоном»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Анахайма».
В составе победителей отличились Эндрю Кольяно и Ник
Ритчи. У «Эдмонтона» гол в активе Дрейка Каджулы. «Анахайм» выиграл серию 4-3 и
вышел в финал Западной конференции, где сыграет с «Нэшвиллом».
НХЛ. Кубок Стэнли
Западная конференция
1/2 финала
Счет в серии – 4-3
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