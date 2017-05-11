Пиррова победа «Атлетико», вылет «Вашингтона» и гостевой выигрыш «Арсенала». Главные новости утра

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Диего Симеоне: Сегодня я горжусь своей командой Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, его команда выиграла со счетом 2:1, но уступила по сумме двух матчей.

Иско – лучший игрок матча «Атлетико» - «Реал» Полузащитник мадридского «Реала» Иско признан лучшим футболистом ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Атлетико» - «Реал» (2:1). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Зинедин Зидан: Бэйл восстанавливается. Надеюсь, он вылечится к финалу Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выразил надежду, что Гарет Бэйл сможет сыграть в финальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса». Напомним, что его команда в полуфинале прошла «Атлетико» (3:0, 1:2).

Зинедин Зидан: «Ювентус» дал мне все, но сейчас я тренирую «Реал» Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Ювентуса». Напомним, что его команда в полуфинале прошла «Атлетико» (3:0, 1:2).

Зинедин Зидан: Благодаря терпению «Реал» нашел свою игру Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча против «Атлетико» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2, но вышла в финал по сумме двух матчей.

«Ювентус» + «Реал» = финал Начав за здравие, «Атлетико» закончил, как и ожидалось – за упокой.