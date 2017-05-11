Пиррова победа «Атлетико», вылет «Вашингтона» и гостевой выигрыш «Арсенала». Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных
новостей утра четверга.
1. «Атлетико» неожиданно сумел создать интригу в ответном
матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Атлетико», забив два мяча. Однако
ответный мяч Иско вновь поставил «матрасников» в тяжелое положение. Чуда не
произошло, но отдать должное хозяевам нужно – заслужили.
2. Параллельно проходил матч английской премьер-лиги. «Арсенал»
на выезде обыграл «Саутгемптон» со счетом 2:0.
3. Продолжается чемпионат мира по хоккею. Вечером
Финляндия обыграла Словению – 5:2.
4. Хозяева ЧМХ сборная Германии по буллитам обыграла сборную Словакии.
5. «Дина» вышла в полуфинал российской Суперлиги по
мини-футболу.
6. «Вашингтон» уступил «Питтсбургу», проиграв и всю серию.
Евгений Малкин продолжает борьбу за Кубок Стэнли, а Александр Овечкин теперь
может отправляться на ЧМ.
7. В НБА «Бостон» взял верх над «Вашингтоном».
8. СБР не может заключить контракт с Владимиром
Королькевичем из-за финансовых проблем.
9. Левен Курзава не сможет помочь «ПСЖ» в оставшихся
матчах сезона.
10. Вслед за «Питтсбургом» в финал конференции пробился «Анахайм»,
обыгравший «Эдмонтон».
Видео дня: Неприличный жест показал Овечкину вратарь «Питтсбурга» в матче года
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Тренер-наседка. Юрию Семину – 70!
Цитата дня: Зинедин Зидан: «Ювентус» дал мне все, но
сейчас тренирую «Реал»
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Именинники дня: Юрий Семин, Андрес Иньеста.