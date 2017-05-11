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Пиррова победа «Атлетико», вылет «Вашингтона» и гостевой выигрыш «Арсенала». Главные новости утра

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.

1. «Атлетико» неожиданно сумел создать интригу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Атлетико», забив два мяча. Однако ответный мяч Иско вновь поставил «матрасников» в тяжелое положение. Чуда не произошло, но отдать должное хозяевам нужно – заслужили.

2. Параллельно проходил матч английской премьер-лиги. «Арсенал» на выезде обыграл «Саутгемптон» со счетом 2:0.

3. Продолжается чемпионат мира по хоккею. Вечером Финляндия обыграла Словению – 5:2.

4. Хозяева ЧМХ сборная Германии по буллитам обыграла сборную Словакии.

5. «Дина» вышла в полуфинал российской Суперлиги по мини-футболу.

6. «Вашингтон» уступил «Питтсбургу», проиграв и всю серию. Евгений Малкин продолжает борьбу за Кубок Стэнли, а Александр Овечкин теперь может отправляться на ЧМ.

7. В НБА «Бостон» взял верх над «Вашингтоном».

8. СБР не может заключить контракт с Владимиром Королькевичем из-за финансовых проблем.

9. Левен Курзава не сможет помочь «ПСЖ» в оставшихся матчах сезона.

10. Вслед за «Питтсбургом» в финал конференции пробился «Анахайм», обыгравший «Эдмонтон».

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