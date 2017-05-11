Определились участники финалов конференций розыгрыша Кубка Стэнли
Стали известны все участники финалов конференций в розыгрыше Кубка Стэнли.
В четверку лучших команд по итогам плей-офф вошли «Нэшвилл», «Оттава», «Питтсбург» и «Анахайм».
Расписание матчей выглядит следующим образом:
Финал Западной конференции:
«Анахайм Дакс» – «Нэшвилл Предаторз» (первый матч серии состоится 13 мая).
Финал Восточной конференции:
«Питтсбург Пингвинз» – «Оттава Сенаторз» (первый матч серии намечен на 14 мая).
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