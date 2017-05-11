ЧМХ-2017. Словакия – Германия: Матч мог быть сорван из-за инцидента на льду
Глава Федерации хоккея Германии Франц Райндл прокомментировал остановку матча национальной команды против сборной Словакии на групповом этапе чемпионата мира.
Напомним, игра, проходившая в среду в Кельне, была приостановлена на несколько минут после того, как организаторы указали на плохое качество льда на. По мнению арбитров, лед не соответствовал требованиям, и его состояние угрожало здоровью хоккеистов. После еще одной заливки, потребовавшей пять дополнительных минут, матч был продолжен.
«Что касается сегодняшнего инцидента, он был вызван тем, что одна девушка бросила с трибун шар с жидкостью, внутри которого была какая-то химическая маслянистая субстанция. Этот шар серьезно повредил лед, и арбитры правильно сделали, что приостановили игру. Нам вообще повезло, что мы смогли завершить этот матч, он вполне мог быть сорван. Охранники смогли вычислить девушку, которая это сделала. С ней разбирается полиция. Думаю, ей грозит серьезный штраф», – цитирует Райндала агентство «Р-Спорт».
Матч
Словакия - Германия - 2:3 Б. (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Матушек (Седивы, Зиго), 9:23 (1:0). Гудачек Л. (Чайковски), 21:58 (2:0). Раймер (Эрхофф, Каун), 36:11 (2:1 - бол.). Элиз (Зайденберг Д., Мюллер), 36:38 (2:2).
Победный буллит:
Каун - 2:3.
Место и дата
10 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция