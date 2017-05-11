ЧМХ-2017. Словакия – Германия: Матч мог быть сорван из-за инцидента на льду

Глава Федерации хоккея Германии Франц Райндл прокомментировал остановку матча национальной команды против сборной Словакии на групповом этапе чемпионата мира.

Напомним, игра, проходившая в среду в Кельне, была приостановлена на несколько минут после того, как организаторы указали на плохое качество льда на. По мнению арбитров, лед не соответствовал требованиям, и его состояние угрожало здоровью хоккеистов. После еще одной заливки, потребовавшей пять дополнительных минут, матч был продолжен.

«Что касается сегодняшнего инцидента, он был вызван тем, что одна девушка бросила с трибун шар с жидкостью, внутри которого была какая-то химическая маслянистая субстанция. Этот шар серьезно повредил лед, и арбитры правильно сделали, что приостановили игру. Нам вообще повезло, что мы смогли завершить этот матч, он вполне мог быть сорван. Охранники смогли вычислить девушку, которая это сделала. С ней разбирается полиция. Думаю, ей грозит серьезный штраф», – цитирует Райндала агентство «Р-Спорт».