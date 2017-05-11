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«Шапекоэнсе» уступил «Атлетико Насьональ» в Суперкубке Южной Америки

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Шапекоэнсе» в гостях уступили колумбийской команде «Атлетико Насьональ» в ответном матче Суперкубка Южной Америки.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля. В первой игре сильнее оказался бразильский клуб, но по сумме встреч обладателем трофея стал «Атлетико Насьональ».

Отметим, что 29 ноября 2016 года самолет с футболистами «Шапекоэнсе» потерпел крушение в Медельине. В результате аварии спаслись шесть человек из находившихся 77 на борту. В числе выживших три футболиста: вратарь Жаксон, защитники Алан Рушел и Нето.

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