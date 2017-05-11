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Барри Троц: Овечкин? Думаю, что выигрывает или проигрывает всегда команда

Источник:  Bleacher ReportКомментарии

Наставник «Вашингтона» Барри Тротц дал комментарий после поражения в решающем матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с «Питтсбургом».

«Овечкин? Думаю, что выигрывает или проигрывает всегда команда, вероятно, это мой лучший ответ прямо сейчас. Не думаю, что, находясь на эмоциях, я хочу отвечать на этот вопрос», – цитирует специалиста Вleacherreport.

Напомним, «Вашингтон» в среду в седьмой встрече серии до четырех побед дома проиграл «Питтсбургу» со счетом 0:2 и завершил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли. 

Российский нападающий Александр Овечкин, отметившийся в серии двумя голами и тремя результативными передачами, в решающем матче не набрал очков за 18 минут на льду и закончил матч с показателем полезности «-2».

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