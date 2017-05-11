Кононов может стать наставником Аршавина в «Кайрате»
Как сообщает Kazfootball, бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов вошел в сферу интересов «Кайрата».
Отмечается, что 51-летний специалист рассматривается руководством в качестве замены Кахабера Цхададзе.
На данный момент «Кайрат» занимает в чемпионате страны 4 место.
Кононов руководил «Краснодаром» с 2013 по 2016 год. 13 сентября прошлого года стало известно об уходе наставника с поста главного тренера «быков», после чего специалист не работал ни в одной из команд.
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