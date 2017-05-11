Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон0 : 2Питтсбург
Хоккей  Россия- : -Дания
Хоккей  Канада- : -Франция
Хоккей  Анахайм2 : 1Эдмонтон
Хоккей  Швеция- : -Латвия
Футбол  Лион- : -Аякс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кононов может стать наставником Аршавина в «Кайрате»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает  Kazfootball, бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов вошел в сферу интересов «Кайрата».

Отмечается, что 51-летний специалист рассматривается руководством в качестве замены Кахабера Цхададзе.

На данный момент «Кайрат» занимает в чемпионате страны 4 место.

Кононов руководил «Краснодаром» с 2013 по 2016 год. 13 сентября прошлого года стало известно об уходе наставника с поста главного тренера «быков», после чего специалист не работал ни в одной из команд.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Наставник «Кайрата»: Аршавин – футболист плохого уровня? Он очень хорошо вошел в игруГлавный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе после выездной ничьи в матче чемпионата Казахстана с «Астаной» (1:1) сообщил, что остался доволен игрой своего подопечного - российского нападающего Андрея Аршавина.«Астана» и «Кайрат» сыграли вничью, Аршавин вышел на замену на 67-й минутеМатч десятого тура чемпионата Казахстана между «Астаной» и «Кайратом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Красножана или Газзаева ждут в «Кайрате»? Аршавин сидит на скамейкеКрасножана или Газзаева ждут в «Кайрате»? Аршавин сидит на скамейкеВ чемпионате Казахстана по футболу сыгран 9 тур. Чем живет сегодня премьер-лига, выясняет корреспондент «Советского спорта».«Недовольный Халк вынес дверь ногой». Уникальные детали жизни «Зенита» изнутри«Недовольный Халк вынес дверь ногой». Уникальные детали жизни «Зенита» изнутриПереводчик Валерий Рудковский объяснил, почему тренер «Зенита» так и не понял Россию и рассказал уникальные истории из жизни команды.Андрей Аршавин: Фабрегас – самый техничный футболист, с которым я играл в одной командеБывший полузащитник «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал о самом техничном игроке, с которым ему пришлось иметь дело.«Кайрат» с Аршавиным вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана«Кайрат» дома взял верх над «Таразом» (2:0) в 1/8 финала Кубка Казахстана.Станислав Черчесов: Аршавин в сборной? Невозможно сказать ни «да», ни «нет»Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможное возвращение в национальную команду нападающего «Кайрата» Андрея Аршавина.«Кайрат» Аршавина разгромил «Ордабасы» и поднялся на третье место в чемпионате КазахстанаВ матче седьмого тура чемпионата Казахстана «Кайрат» на своем поле разгромил команду «Ордабасы» со счетом 3:0.Властимил Петржела: Аршавин никогда бы не ушел в «Спартак»Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сказал, что полузащитник Андрей Аршавин никогда бы не перешел в «Спартак».Андрей Червиченко: Бердыев мог бы сделать «Краснодар» чемпионом на много летБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о проблемах «Краснодара» в преддверии домашней встречи этой команды с ЦСКА в 22-м туре чемпионата России.Ограбление века. В Мексике забили гол в стиле Аршавина (видео)Ограбление века. В Мексике забили гол в стиле Аршавина (видео)В матче чемпионата Мексики явились духи Ивана Левенца и Андрея Аршавина.«Кайрат» в четвертый раз подряд не выиграл. Обзор матчей чемпионата Казахстана«Кайрат» в четвертый раз подряд не выиграл. Обзор матчей чемпионата Казахстана«Советский спорт» рассказывает о двух перенесенных матчах 18 тура казахстанской премьер-лиги.Кресло под Цхададзе зашаталось. Итоги 4-го тура премьер-лиги КазахстанаКресло под Цхададзе зашаталось. Итоги 4-го тура премьер-лиги КазахстанаПосле паузы в чемпионате, связанной с официальными матчами национальных сборных, возобновился главный футбольный турнир Казахстана.«Кайрат» сыграл вничью с «Кайсаром» в чемпионате Казахстана, Аршавин сыграл первый таймМатч четвертого тура чемпионата Казахстана между «Кайратом» и «Кайсаром» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Леонид Слуцкий: Для болельщиков «Арсенала» Аршавин культовая фигура и легендаЭкс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что для болельщиков «Арсенала» Андрей Аршавин является легендой.Властимил Петржела: Аршавин устраивал в моем кабинете кабареВластимил Петржела: Аршавин устраивал в моем кабинете кабареЭкс-тренер «Зенита» работает в «Банике» из второго чешского дивизиона и с удовольствием вспоминает проведенное в Петербурге время.Пас от Джа-Джа, выскочка в лидерах и час Аршавина: обзор тура в КазахстанеПас от Джа-Джа, выскочка в лидерах и час Аршавина: обзор тура в Казахстане«Советский спорт» представляет обзор третьего тура чемпионат Казахстана по футболу.«Кайрат» обьявил о переходе бывшего форварда «Амкара» Анене (фото)Бывший нападающий «Амкара» Чума Анене перешел в «Кайрат», сообщается на официальном сайте клуба из Казахстана.«Магнат» Самедов, «геолог» Комбаров и другие бизнес-проекты футболистов РФПЛ«Магнат» Самедов, «геолог» Комбаров и другие бизнес-проекты футболистов РФПЛРано или поздно футбольный век игрока заканчивается и необходимо искать новый путь в жизни – они его нашли.Празднуя гол Аршавина, партнеры по команде чуть не нанесли ему увечье (видео)Празднуя гол Аршавина, партнеры по команде чуть не нанесли ему увечье (видео)«Чуть не порвал сетку на атомы» – примерно так описывают местные СМИ гол Андрея Аршавина.
Хоккей
Определились участники финалов конференций розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей
«Анахайм» обыграл «Эдмонтон» и вышел в финал Западной конференции
Футбол
День в истории. Андресу Иньесте исполнилось 33 года
Баскетбол
«Бостон» обыграл «Вашингтон» и вышел вперед в серии
все новости
Кайрат
Кайраткалендарьстатистика
Олег Кононов
Олег Кононоввсе новости
Андрей Аршавин
Андрей Аршавинвсе новости