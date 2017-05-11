Александр Овечкин: Мы совершили пару ошибок, и это стоило нам выхода в финал конференции

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин высказался после поражения в решающем матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с «Питтсбургом».

«Мы не использовали свои шансы. Но мы старались. Очень старались. Мы совершили пару ошибок, и это стоило нам выхода в финал конференции», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» в среду в седьмой встрече серии до четырех побед дома проиграл «Питтсбургу» со счетом 0:2 и завершил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли.

Российский нападающий, отметившийся в серии двумя голами и тремя результативными передачами, в решающем матче не набрал очков за 18 минут на льду и закончил матч с показателем полезности «-2».